Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Mörsenbroich - Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Verkehrsunfall in Mörsenbroich - Kradfahrer schwer verletzt

Donnerstag, 11. Juni 2020, 22.55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mörsenbroich wurde ein 46-jähriger Kradfahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen auf dem Nördlichen Zubringer in Fahrtrichtung BAB 52 unterwegs. An der Kreuzung zum Vogelsanger Weg fuhr er auf einen, mit seiner Yamaha an der Ampel wartenden, Kradfahrer auf. Der 46-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell