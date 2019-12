Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Einbruch in Einfamilienhaus - Alarmanlage schlägt Trio in die Flucht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (21. Dezember 2019) sind drei Männer in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Alten Burg eingebrochen. Dabei löste die Alarmanlage des Hauses aus, woraufhin sie ohne Beute die Flucht ergriffen.

Im Zeitraum von 17:45 und 20:40 Uhr versuchte das Trio zunächst das Tor zum Grundstück des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, kletterten sie über das Tor und stiegen dann mit Hilfe eines Gartenstuhls auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Sie hebelten die Balkontür auf, wodurch die Alarmanlage des Hauses auslöste. Anschließend flüchteten sie ohne Beute über einen Fußweg in Richtung Hölschen Dyk.

Ein Nachbar hörte den Alarm und konnte die drei Einbrecher von seinem Balkon aus beobachten. Er informierte die Polizei. Mehrere Streifenwagen fahndeten sofort, konnten die flüchtigen Täter jedoch nicht mehr auffinden.

Die Täter sind circa 1,80 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Sie trugen dunkle Jacken, blaue Jeans sowie Mützen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (955)

