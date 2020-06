Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - 22-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bohmte (ots)

Bei einem Unfall auf dem Dinklager Weg erlitt eine 22-jährige Autofahrerin am Freitagmittag schwere Verletzungen. Die junge Frau war gegen 13.50 Uhr von der Leverner Straße kommend in Richtung Grenzkanal unterwegs, als sie mit ihrem Toyota aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In Höhe der Hausnummer 4 prallte sie frontal gegen einen Zaun und eine Grundstücksmauer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 22-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

