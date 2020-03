Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder ein Containerbrand an der Hauptstraße - Velbert - 2003132

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Samstagmorgen des 21.03.2020, gegen 05.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Containerbrand an der Hauptstraße im Velberter Ortsteil Langenberg gerufen. Zeugen hatten schon zum wiederholten Mal brennende Wertstoffcontainer neben der Bushaltestelle Feldstraße bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Langenberger Feuerwehr konnte den Brand in einem Großcontainer für Altpapier zwar sehr schnell löschen, damit aber nicht verhindern, dass der Container und dessen Inhalt schwer beschädigt, ein benachbart aufgestellter Altkleidercontainer von der Hitze des Brandes ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.600,- Euro.

Nach gemeinsamer Beurteilung von Feuerwehr und Polizei, insbesondere unter Kenntnis vorheriger Brände, erscheint eine vorsätzliche Brandlegung als Brandursache mehr als wahrscheinlich.

Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motiv des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

