POL-ME: Gefährliche Körperverletzung und gemeinschaftliche Beleidigungen - Velbert - 2003130

Am Samstagabend des 21.03.2020, gegen 20.00 Uhr, pausierte ein 46-jähriger Langenberger nach eigenen Angaben auf einer Parkbank an der Grundschule Kuhstraße im Velberter Ortsteil Langenberg, um dort ein Bier zu trinken, als zwei ihm unbekannte Jugendliche an ihn herantraten. Nach Angaben des 46-Jährigen vollkommen überraschend und grundlos, wurde er von den beiden Unbekannten sofort massiv beleidigt, bedroht und zum Verlassen der Örtlichkeit aufgefordert. Bevor er aber noch habe reagieren können, sei ihm dann von den beiden Tätern auch schon aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden, gab der Geschädigte wenig später zu Protokoll der Polizei. Danach seien die zwei Jugendlichen zu Fuß und in unbekannte Richtung geflüchtet.

Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, sofort nach zeitnaher Meldung der Tat, verliefen leider ohne einen schnellen Erfolg. Die zwei angezeigten Straftäter werden vom Opfer wie folgt beschrieben:

- beide männlich,

- etwa 16 Jahre jung,

- schmale Staturen,

- Bekleidung ausschließlich in Weiß und Schwarz.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib der zwei gesuchten Straftäter vor. Weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

