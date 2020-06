Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/Streitigkeiten eskalieren

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Personen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, sind die Bilanz eines eskalierten Streites am Montag in Dülmen. Gegen 10.20 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei. Die Frau war durch Hilferufe auf die Streitigkeiten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden. Polizisten trafen auf zwei verletzte Männer. Ein 25-jähriger Mann hatte oberflächliche Schnittverletzungen. Bei dem zweiten Mann, 40 Jahre alt, konnten Verletzungen am Kopf festgestellt werden. Nach Angaben von weiteren Zeugen gab es im Vorfeld schon mehrfach Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, die in unterschiedlichen Wohnungen des Hauses wohnen. Die Ermittlungen bezüglich der Hintergründe zu der wechselseitigen Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell