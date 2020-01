PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeidirektion Hochtaunus - Korrektur einer Pressemeldung vom 10.01.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bei der Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 10.01.2020 wegen eines Wohnhausbrandes, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das von dem entstandenen Feuer beschädigte Wohnhaus steht nicht in der Langstraße in Usingen, sondern in der Langstraße in 61276 Weilrod Ortsteil Riedelbach.

