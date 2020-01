PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus - Wohnhausbrand in Usingen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wohnhaus nach Feuer unbewohnbar, Usingen, Langstraße, Freitag, 10.01.2020, 12:20 Uhr

(jn)Beim Brand in einem Wohnhaus in der Langstraße in Usingen sind am Freitagmittag mehrere Zehntausend Euro Sachschaden entstanden. Glücklicherweise kamen bei dem Feuer keine Personen zu Schaden, jedoch ist das Mehrfamilienwohnhaus durch das Feuer und das eingesetzte Löschwasser derzeit unbewohnbar. Die Hausbewohner wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Ermittlungen der Usinger Polizei zufolge ist nicht auszuschließen, dass vor dem Brand durchgeführte Umbauarbeiten möglicherweise brandursächlich gewesen sein könnten. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

