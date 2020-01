PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus - Wohnhausbrand in Usingen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am 10.01.2020 gegen 17:13 Uhr kam es in der Gartenstraße in Usingen-Merzhausen zum Brand eines Einfamilienhauses. Der 85jährige Bewohner und dessen Tochter sowie der Hund des Mannes, konnten das Haus noch vor dem Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte eigenständig verlassen. Beide wurden wegen eingeatmeter Rauchgase zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht; der Hund wurde durch Nachbarn aufgenommen.

Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und zudem ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert werden.

Das durch den Brand selbst und durch die Rußbeaufschlagung stark in Mitleidenschaft gezogene Einfamilienhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar; der entstandene Gesamtschaden beläuft sich in einer ersten groben Schätzung wahrscheinlich mindesten auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

