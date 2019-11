Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tatverdächtiger nach Rollerdiebstahl ermittelt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (10.11.2019) in der Hohenloher Straße einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Kleinkraftroller und ein Versicherungskennzeichen gestohlen zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 14.10.2019). Eine Zeugin meldete gegen 18.00 Uhr einen gestürzten Rollerfahrer, aus dessen Roller nach dem Sturz Benzin auslief. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Roller und das daran angebrachte Kennzeichen gestohlen worden waren. Der 15 Jahre alte Fahrer des Rollers war zunächst geflüchtet, aufgrund der Zeugenbeschreibung erkannten die Beamten den jungen Mann jedoch und nahmen ihn nach kurzer Fahndung in Tatortnähe vorläufig fest. Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben sie ihn an seine Mutter, er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

