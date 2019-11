Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am frühen Samstagmorgen (09.11.2019) in der Königstraße eine 17-jährige Jugendliche sexuell belästigt. Die 17-Jährige befand sich gegen 00.45 Uhr nach einem Discobesuch gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Begleiter auf dem Nachhauseweg, als der Unbekannte unvermittelt der Jugendlichen an den Po fasste. Dem Täter gelang es, nach einem kurzen Gerangel mit ihrem Begleiter, zu flüchten. Offenbar befand sich der Unbekannte zuvor ebenfalls in der gleichen Disco wie die beiden Jugendlichen. Der Mann soll zirka 18 bis 20 Jahre alte gewesen sein, hatte dunkle, nach hinten gekämmte Haare und einen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes Hemd. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

