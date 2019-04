Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 20.04.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Tödlicher Verkehrsunfall - Biebergemünd-Kassel

Tragisch endete ein Verkehrsunfall am frühen Karfreitagabend gegen 17:55 Uhr im Einmündungsbereich der Bundesstraße 276 zur dortigen Bieberer Straße. Ein 30-jähriger VW-Golf-Fahrer wollte, aus Richtung Wirtheim kommend, nach links in Richtung Biebergemünd-Kassel abbiegen. Hierbei übersah er den aus entgegengesetzter Richtung fahrenden 48-jährigen Harley-Davidson-Fahrer. Durch die Kollision und dem anschließenden Sturz wurde der Krad-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle war für drei Stunden einseitig gesperrt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 20.04.2019, Renker PvD

