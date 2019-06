Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fundunterschlagung /Diebstahl

Bendorf (ots)

Am Mo.03.06.2019, 20:30 Uhr, hielt sich der Geschädigte in der Rheinstraße auf einer Wiese auf. Während seines Aufenthaltes verlor er seine Geldbörse auf der Grünfläche. Nach Angaben des Geschädigten hat ein Mädchen die Geldbörse gefunden, versehentlich aber an eine andere männliche Person ausgehändigt, weil diese behauptete das es seine Geldbörse sei. In der Geldbörse befanden sich auch wichtige Dokumente und ein höherer Bargeldbetrag. Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Bendorf/Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

PI Bendorf - Tel.: 02622 - 9402 0

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell