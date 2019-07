Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwer verletzter Motorradfahrer durch Alleinunfall

Lahnstein (ots)

Am 19.07.2019 gegen 16:30 befuhr ein 20Jähriger Motorradfahrer mit seiner erst 3 Wochen alten KTM den Parkplatz des Einkaufzentrums Am Rasenplatz in Lahnstein. Als er über einen hohen Bordstein auf einen hinter dem Parkplatz gelegenen Feldweg fahren wollte, stürzte er und verletzte sich hierbei schwer. Mit einem längeren Krankenhausaufenthalt muss gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

02621-9130



