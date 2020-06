Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghauen, B474/Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Personen mussten nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 16.06., gegen 9 Uhr, in Krankenhäuser eingeliefert werden. Eine 43-jährige Frau aus Dülmen befuhr mit ihrem Auto die B474 aus Dülmen kommend in Richtung Seppenrade. In Höhe der Fleischerei Feldkamp beabsichtigte sie nach links auf den dortigen Parkplatz abzubieben. Hierbei übersah sie das Auto einer entgegenkommenden 87-jährigen Frau aus Lüdinghausen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto der Dülmenerin kippte durch die Wucht auf die Seite und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Krankenwagen brachte beide Autofahrerinnen in umliegende Krankenhäuser. Die B474 war für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

