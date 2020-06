Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Disselhook/Bewohnerin überrascht Dieb

Coesfeld (ots)

Mit den Worten "Da habe ich mich wohl vertan" reagierte ein Dieb am Donnerstagabend auf eine Bewohnerin an der Straße Disselhook in Lüdinghausen. Diese hörte gegen 18.15 Uhr Geräusche aus ihrem Schlafzimmer. Als sie dieses betrat, traf sie auf den unbekannten Mann, der gerade ihre Schränke öffnen wollte. Er flüchtete über die offenstehende Terrassentür in Richtung Stever. Nach aktuellem Stand hat der Unbekannte Bargeld erbeutet.

Der Mann soll Mitte 20 sein, dunkle Haare haben und schlank sein. Er trug ein dunkles Oberteil, das er vermutlich über ein weißes T-Shirt gezogen hatte. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

