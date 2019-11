Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall in Gütersloh - Unfallbeteiligte alkoholisiert und berauscht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Donnerstagabend (14.11., 22.27 Uhr) kam es zu einem Auffahrunfall auf der Berliner Straße in Gütersloh. Eine 19-jährige Fahrerin aus Steinhagen fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Bielefeld. An der Kreuzung Berliner Straße/ Isselhorster Straße bremste die 19-jährige aus bislang unbekannten Gründen. Der hinter ihr fahrende 36-jährige Gütersloher konnte mit seinem Ford Transit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der 19-jährigen auf.

Bei Aufnahme des Unfalls konnte im Wagen der 19-Jährigen starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Der Verdacht, dass die 19-Jährige unter Einfluss erhärtete sich im Zuge der Unfallaufnahme. Der 36-jährige Ford-Fahrer wiederum war merkbar alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Beiden Unfallbeteiligten wurden in nahegelegenen Krankenhäusern Blutproben entnommen. Sie wurden anschließend wieder entlassen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 36-Jährige blieb unverletzt.

Die Führerscheine beider Unfallbeteiligte wurden sichergestellt. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell