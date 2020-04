Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Hund bei Unfall verletzt

Esterwegen (ots)

Am Samstagmittag ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12.30 Uhr wurde dabei ein weiß-brauner Hund, möglicherweise ein Australian Shepherd, angefahren und verletzt. Das Tier war in Richtung Tulpenstraße/Rosenstraße davongelaufen. Am Auto entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Hund und dessen Eigentümern werden unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg entgegengenommen.

