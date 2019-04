Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190430.1 Wankendorf: 82-Jähriger verstirbt während Autofahrt

Wankendorf (ots)

Montagnachmittag ist ein 82 Jahre alter Autofahrer in Wankendorf von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Er konnte trotz sofortiger Reanimation und notärztlicher Behandlung nicht gerettet werden. Eine Untersuchung ergab, dass er vor dem Unfall am Steuer verstorben ist.

Gegen 15:50 Uhr befuhr der 82-Jährige die Straße Röterberg und wollte nach links in die Kampstraße abbiegen. An der Einmündung musste er zunächst verkehrsbedingt warten. Als der Gegenverkehr vorbeigefahren war, beschleunigte der Ford Zeugenangaben zufolge, kam im Röterberg von der Fahrbahn ab und an einer Hausfassade zum Stillstand.

Eine Passantin begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen des leblosen Mannes. Ein Notarzt traf wenige Minuten später ein und setzte die Reanimation fort. Die Versuche blieben jedoch erfolglos.

Bei einer anschließenden Untersuchung wurde festgestellt, dass der Mann offenbar bereits während der Wartephase an der Einmündung Röterberg / Kampstraße wegen Herzversagens am Steuer seines Wagens verstorben ist. Vermutlich hat der rechte Fuß anschließend das Gaspedal durchgedrückt, so dass der Wagen weiterfuhr.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nichts bekannt.

