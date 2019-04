Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190429.4 Kiel: Erneut erfreuliche Entwicklung der PKS für die Polizei in Kiel

Nach den Rückgängen in den letzten beiden Jahren ist die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten in der Landeshauptstadt Kiel im Jahr 2018 mit 2,9 % bzw. 687 Fällen leicht angewachsen.

Im 10-Jahresvergleich hat sich die Zahl der Straftaten um fast 20 % reduziert, wobei sich die Zahl der Einwohner im gleichen Zeitraum erhöht hat und somit die relative Belastung bezogen auf die Einwohner noch stärker zurückgegangen ist.

Die Zahl der Roheitsdelikte und der Wohnungseinbrüche ist 2018 deutlich gesunken. Es handelt sich um den niedrigsten Wert seit 10 Jahren.

Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten, insbesondere bei Sachverhalten mit "falschen Polizeibeamten" oder ominösen Gewinnversprechen verzeichnete die Kieler Polizei auch aufgrund eines gestiegenen Anzeigeverhaltens einen Zuwachs um 4,2 %. Glücklicherweise hatten die Betrüger in den meisten Fällen keinen Erfolg, was unter anderem auf eine regelmäßige Berichterstattung und Warnung in den Medien und die polizeiliche Präventionsarbeit zurückzuführen ist.

Jürgen Funk, Leiter der Polizeidirektion Kiel, ist erfreut über die positive Entwicklung bei den Rohheits- und Wohnungseinbrüchen, die für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung von besonderer Bedeutung sind: "In Kiel kann man sicher leben."

Die Polizeiliche Kriminalstatistik für Kiel ist im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Kiel/pdKiel_index.html abrufbar.

