Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190429.1 Kirchbarkau: 500 Kilogramm Kabel von Baustelle gestohlen

Kirchbarkau (ots)

Von einer Baustelle in Kirchbarkau sind rund 100 Meter Starkstromkabel aus Kupfer mit einem Gesamtgewicht von etwa 500 Kilogramm gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ist es zu dem Diebstahl von der Baustelle in der Straße Bauerland im Zeitraum in der Nacht vom 18. auf den 19. April gekommen. Als Tatzeitpunkt konnte der Zeitraum zwischen 20 Uhr und 07 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittler gehen davon aus, das zum Abtransport der fünf Zentimeter dicken Kabelstücke ein größeres Fahrzeug verwendet wurde, das im Bereich der Baustellenzufahrt in der Dorfstraße gestanden haben könnte.

Zeugen, die im beschriebenen Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Rohbaus gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04342 / 10 770 mit der Preetzer Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

