Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht auf Herdecker Straße - Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen

Hagen (ots)

Bereits am Samstag, 19.09.2020, kam es gegen 15:30 Uhr auf der Herdecker Straße in Fahrtrichtung "Vorhaller Kreisel" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach bisherigen Ermittlungen touchierte eine Frau bei einem Fahrstreifenwechsel den Passat eines VW-Fahrers. Nachdem beide an einer nahegelegenen Bushaltestelle anhielten und der VW-Fahrer für die Unfallaufnahme die Polizei verständigen wollte, verließ seine Unfallgegnerin in ihrem PKW die Örtlichkeit. Die Frau war zirka 80 Jahre alt und hatte schulterlanges weißes Haar. Sie wird als 150 cm - 160 cm groß beschrieben. Sie trug eine Brille und ein dunkles Kleid mit grünen Punkten. Hinweise, insbesondere zum Auto der Flüchtigen und dessen Kennzeichen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (sh)

