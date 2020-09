Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Korrekturmeldung: Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle

Viersen-Süchteln (ots)

In der Meldung 825 zur Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Messstelle befand sich an der Grefrather Straße und nicht wie gemeldet an der Grefrather Landstraße./mr

