Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Schwerer Raub - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Am Donnerstagabend zeigte ein 49-jähriger Mann aus Herten gegen 22.50 Uhr bei der Wache der Autobahnpolizei in Moers einen schweren Raub an. Gegen 21.15 Uhr sei er mit seinem Auto in Kempen auf dem Unterweidener Weg unterwegs gewesen, als er an einem Feldweg seinen Wagen kurz verlassen musste. Als der Mann an einer Ruine neben dem Weg stand, wurde er von hinten von einem Unbekannten vermutlich mit einer Pistole bedroht. Der Täter forderte von dem Hertener Geld. Ein zweiter Täter habe in unmittelbarer Nähe einen Schuss, vermutlich aus einer Schreckschusswaffe, in die Luft abgegeben, so der 49-Jährige. Die Täter brachten den Mann anschließend zu Boden und raubten das Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren. Anschließend flüchtete sie auf Fahrrädern in Richtung Unterweidener Weg. Beide Räuber sind ca. 25 Jahre alt, waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Sturmhauben. Das Kriminalkommissariat in Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (824)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell