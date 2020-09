Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrüche in Gaststätte und Frisörsalon

Viersen (ots)

Zwischen Mittwoch, 19.15 Uhr, und Donnerstag, 07.10 Uhr, brachen Unbekannte in einen Frisörsalon auf der Rintgerstraße in Viersen ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stahlen unter anderem eine Vielzahl an Pflegeprodukten und Haarschneidemaschinen. Am Donnerstag zwischen 11.30 und 16.00 Uhr verschafften sich Unbekannte ebenfalls durch ein Fenster Zutritt zu einer Gaststätte auf der Remigiusstraße in Viersen. Die Einbrecher stahlen nach ersten Feststellungen Zigaretten aus einem Automaten und Bargeld. Die Kripo bittet in beiden Fällen um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (822)

