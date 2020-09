Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Pkw kollidiert mit Radfahrer - zwei Personen verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Autofahrerin musste zur Blutprobe. In der Nacht zu Freitag fuhr eine 21-jährige Autofahrerin (belgisch) aus Kempen gegen 00.40 Uhr auf der Hülser Straße in Richtung Krefeld. Zwei am rechten Fahrbahnrand fahrende Radfahrer, die vor ihr in gleicher Richtung unterwegs waren, bemerkte die Frau zu spät, es kam zur Kollision. Dabei wurden die 32-jährige Radfahrerin aus Kempen leicht, und ihr 40-järhiger Mann schwer verletzt. Die 21-jährige Autofahrerin musste mit zur Blutprobe, ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,2 Promille. Den Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. /wg (821)

