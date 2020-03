Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunkener Fahrradfahrer stößt gegen geparktes Auto - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit schweren Verletzungen kam am Montag, 02.03.2020, ein betrunkener Fahrradfahrer ins Krankenhaus, nachdem er in WT-Waldshut gegen einen geparkten Pkw gestoßen war. Gegen 12:10 Uhr war der 51-jährige den Jahnweg zum Schwimmbad hinuntergefahren. Am Ende der Gefällstrecke stieß er gegen einen auf dem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß abgestellten BMW. Der Fahrradfahrer stürzte auf den Asphalt und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Beim Fahrradfahrer wurde deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Alcomatentest ergab gut 2,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 2000 Euro.

