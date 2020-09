Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schwerpunktkontrolle 'Ablenkung im Straßenverkehr'

Kreis Viersen (ots)

Am gestrigen Mittwoch beteiligte sich die Viersener Polizei an den ROADPOL Safety Days. In der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr kontrollierten zahlreiche Einsatzkräfte im gesamten Kreisgebiet Verkehrsteilnehmer zum Thema 'Ablenkung im Straßenverkehr'. Pkw- und Lkw-Fahrer, aber auch Rad-und Pedelecfahrer wurden kontrolliert. Dabei stand der präventive Charakter der Kontrollen an erster Stelle. Denn: "Nur mal eben..." aufs Display geschaut, kann zu einer gefährlichen Situation führen. Bei 50 km/h fährt man bei einem 2-Sekunden-Blick aufs Handy beinahe 30 Meter im Blindflug. Keine Nachricht, kein Anruf ist so wichtig, dass man dafür das eigene Leben oder das der anderen gefährden muss. Die Bilanz der gestrigen Kontrollen: etwa 130 kontrolliert Pkw-Lkw und Radfahrer, 31 geahndete Verstöße wegen Benutzung eines Mobiltelefons. Hinzu kamen zahlreiche Verwarnungen wegen anderer Verstöße. Die Einsatzkräfte leiteten neun Bußgeldverfahren ein und fertigten eine Strafanzeige gegen einen Mofafahrer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. /wg (818)

