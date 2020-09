Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf dem Ostwall in Dülken einzubrechen. Die Täter hebelten an der Haustür, konnten diese glücklicherweise aber nicht öffnen. Am Mittwoch zwischen 12.50 und 13.30 Uhr gelang es hingegen unbekannten Einbrechern, in ein Haus auf der Straße 'Röhlenend' einzubrechen. Hier hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, durchsuchten Schränke und Schubladen. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Bargeld und Schmuck. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (815)

