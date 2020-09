Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch auf der Ummerstraße in Viersen

Viersen (ots)

Am Mittwoch, 16. September 2020, um 15:50 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie zwei Jugendliche die Scheibe eines Einfamilienhauses in Viersen auf der Ummerstraße einschlugen. Danach flüchteten die Täter in Richtung Mönchengladbach. Einer der Täter trug ein schwarzes T-Shirt und Jeans und war kleiner als der zweite Täter. Dieser trug blaue Bermuda, ein weißes T-Shirt und hatte eine Tasche um den Bauch gebunden. Nach Besichtigung des Tatortes wurde festgestellt, dass beim Aufhebeln einer Tür die Scheibe geplatzt ist. Dabei könnte sich einer oder beide Täter auch leicht verletzt haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162/377-0. / fd (814)

