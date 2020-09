Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Kempen-Tönisberg (ots)

Von einem lauten Knall wurden Anwohner der Vluyner Straße in Tönisberg am Mittwochmorgen gegen 03.15 Uhr jäh aus dem Schlaf gerissen. Kurze Zeit später beobachteten Zeugen, wie ein dunkler Wagen in Richtung Vluyn stark beschleunigt flüchtete. Nach ersten Ermittlungen betraten zwei Männer die Volksbank an der Vluyner Straße und leiteten offenbar ein Gasgemisch in den Geldautomaten ein und brachten dieses zur Explosion. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in einer dunklen Limousine der Marke BMW. Es ist zu vermuten, dass ein dritter Täter im Fahrzeug wartete. Das Kennzeichen des Fluchtautos beinhaltet möglicherweise die Zahlenkombination 1096. Ob es sich um ein deutsches Kennzeichen handelte, steht noch nicht fest. Wie viel die Täter erbeuteten, steht ebenfalls noch nicht fest. An dem Bankgebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 2 in Viersen. Hinweise auf die Täter oder das flüchtige Fahrzeug bitte über Rufnummer 02162/377-0. /wg (812)

