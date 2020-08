Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufmerksame Zeugen

Soest (ots)

Am Dienstag, um 21:09 Uhr, wurde die Polizei zur Kreuzung der Arnsberger Straße mit dem Herzog-Adolf-Weg gerufen. Eine Zeugin hatte dort einen Unfall bemerkt bei dem das Unfallfahrzeug anschließend davonfuhr. Ein Audi A6 war aus Richtung Autobahn gekommen und nach rechts in den Herzog-Adolf-Weg abgebogen. Da das Tempo dabei viel zu hoch war, rutschte das Auto auf die Verkehrsinsel auf der linken Seite und kollidierte dort mit einem Schild. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Audi. Die Polizei konnte am Unfallort einen Teil vom Kühlergrill des Unfallfahrzeugs auffinden. Ein weiterer Zeuge konnte den Beamten auch das Kennzeichen des Audis nennen. Die Beamten trafen den Sohn des Halters, der offensichtlich das Auto gefahren hatte, zuhause an. Der 19-jährige Heranwachsende gab den Unfall zu, zeigte sich doch wenig Einsichtig den Polizisten gegenüber. Der Gesamtschaden bei dem Unfall wird auf etwa 2500,- EUR geschätzt. Hinzu kommt die Anzeige wegen Unfallflucht. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell