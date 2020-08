Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer Zusammenstoß

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 16:55 Uhr, kam es an der Kreuzung Barbarossastraße/Wiedenbrücker Straße zu einem Unfall. Zwei Radfahrer stießen in einer unübersichtlichen Kurve des dortigen Radweges zusammen und stürzten. Dabei wurden beide leicht verletzt. Der 79-jährige Radler aus Lippstadt hatte bei einem Alkoholvortest 0,32 Promille Alkoholgehalt im Blut. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der zweite Radler, ein 22-jähriger Mann der in Gütersloh lebt, wurde während der Unfallaufnahme laut und aggressiv gegenüber den Beamten. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. (lü)

