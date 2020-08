Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Radfahrer und Lkw (Folgemeldung)

Soest (ots)

Am Dienstag, um 10:57 Uhr, kam es an der Kreuzung am Thomätor zu einem Unfall. Ein 54-jähriger Mann aus Polen war mit seinem Sattelzug auf dem Ostenhellweg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Thomätor bog er nach rechts in den Nelmannwall ab. Dabei bemerkte er einen Radfahrer nicht, der ebenfalls auf dem Ostenhellweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 62-jährige Radler aus Soest wollte offensichtlich die Kreuzung geradeaus in die Thomästraße passieren. Es kam zur Kollision mit dem Sattelzug. Dabei stürzte der Radfahrer und wurde überrollt. Der Rettungsdienst musste noch am Unfallort mit der Reanimation des Mannes beginnen. Ein zuerst angeforderter Rettungshubschrauber konnte unverrichteter Dinge wieder abfliegen, da das Unfallopfer nicht "flugfähig" war. Der Soester wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hier verstarb der Mann wenig später. Bei dem polnischen Lkw-Fahrer entstand der Eindruck, dass er alkoholisiert sein könnte. Ein erster Alkoholvortest war positiv. Ihm wurde dementsprechend eine Blutprobe entnommen. Der Sattelzug wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde zum Unfallort bestellt. Die Kreuzung blieb während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (lü)

