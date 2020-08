Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbruch in Ballsporthalle

Erwitte (ots)

Im Zeitraum von Montagvormittag bis Dienstagvormittag wurde in die Ballsporthalle der Sekundarschule am Glasmerweg eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine aufgebrochene Notausgangstür in das Gebäude. Hier nahmen sie Sportgeräte aus Schränken heraus und entwendeten ein paar Süßigkeiten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell