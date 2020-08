Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbruch in Werkstatt

Erwitte (ots)

Innerhalb der letzten drei Wochen brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt des Berufsfortbildungswerks an der Galgenstatt ein. Die Diebe hebelten ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Hier entwendeten sie Farben und Lacke. Der Einbruch wurde erst am Dienstag bemerkt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell