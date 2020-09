Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer fährt gegen Pkw - leicht verletzt

Willich (ots)

Am Dienstag gegen 08.00 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Willich auf der Schiefbahner Straße in Willich in Richtung Dammstraße. Vor der dortigen Einmündung hielt er verkehrsbedingt an. Ein 19-jähriger Willicher, der mit seinem Mountainbike in gleicher Richtung unterwegs war, bemerkte zu spät, dass das Auto schon stand. Trotzdem er sofort bremste, stieß er gegen das Heck des Autos. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. /wg (811)

