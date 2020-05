Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Illegale Motorcross-Touren in Kiesgrube

Polizei setzt auch Drohne ein

Weeze-Wemb (ots)

In der Vergangenheit gab es wiederkehrend Beschwerden über Motorcross-Fahrer, die sich mit ihren Maschinen verbotenerweise auf dem Gelände der Kiesgrube in Wemb die Zeit vertrieben. Sowohl der Kieswerke-Firma, als auch der Gemeinde Weeze, der ein Teil des Geländes gehört, waren die illegalen Ausflüge in das teils unter Landschafts- und Naturschutz stehende Gebiet ein Dorn in Auge. Am vergangenen Samstag (16. Mai 2020) waren daher vor Ort Kräfte der Polizei Kevelaer im Einsatz, um gegen die Motorcross-Fahrer vorzugehen. In der Nähe des Geländes fiel den Beamten ein Mercedes Sprinter mit Kennzeichen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis auf. Mit Fahrzeugen dieser Art werden in der Regel die Motorräder zu den Rennstrecken gebracht. Und siehe da: Kurz darauf kamen ein 55-Jähriger und ein 57-Jähriger mit ihren Crossmaschinen aus der Kiesgrube gefahren und kehrten zum Mercedes zurück. Die beiden Männer aus Rösrath bzw. Siegburg erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Die Polizeibeamten verwiesen sie zudem der Örtlichkeit. Bei dem Einsatz wurde auch eine Polizei-Drohne genutzt, um sich ein Überblick über das unwegsame Gelände zu verschaffen. Dadurch konnten weitere Motorradfahrer ausgemacht werden, die allerdings die Flucht antraten und sich im Dickicht versteckten. Die Aufzeichnungen der Drohne werden zurzeit noch ausgewertet, um Hinweise auf die Identität der Fahrer zu erlangen. Die Polizei hat eine Fortsetzung der Maßnahmen angekündigt.(cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell