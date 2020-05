Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Kfz

An zwei PKW Scheiben eingeschlagen

Weeze (ots)

Am Montagnachmittag haben Diebe auf einen Parkplatz an der Kervenheimer Straße zugeschlagen. Sie zertrümmerten die Scheibe eines Honda i30 und stahlen ein mobiles Navigationsgerät aus dem Wagen. Auch an einem Mitsubishi ASX zerstörten sie eine Scheibe, um auf das Fahrzeuginnere zugreifen zu können. Angaben zu Beute konnten hier aber noch nicht gemacht werden. Die Polizei Goch sucht Zeugen, die sich bitte unter Telefon 02823 1080 melden. (cs)

