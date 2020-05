Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - PKW landet auf Dach, Fahrer unverletzt

Kevelaer (ots)

Am Montag (18. Mai 2020) gegen 11:20 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf der Winnekendonker Straße in Richtung Winnekendonk unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Schloss-Wissener-Straße weiter geradeaus fahren wollte, übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Honda Jazz. Dessen Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Seat Ibiza. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Seat auf die Seite und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den beiden Autos entstand jedoch Totalschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell