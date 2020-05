Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Fahrer eines weißen Transporters mit Wuppertaler Kennzeichen gesucht

Rees (ots)

Am Montag (18. Mai 2020) gegen 10:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters einen grauen Ford Focus, der in einer Parkbucht an der Straße Vor dem Delltor abgestellt war. Es entstand ein Schaden am Kotflügel hinten links. Während des Unfalls saß die Besitzerin des Ford noch im Auto. Sie nahm wahr, wie ein aus Richtung Dellstraße kommender Transporter ihren Wagen beim Vorbeifahren touchierte. Die Frau dachte zunächst, der Fahrer des Transporters würde anhalten, doch er bog in den Karl-Kempkes-Weg ein und fuhr weiter. Er wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt, mit lichtem Haar und dunklerer Hautfarbe. Der weiße Transporter trug ein Kennzeichen mit Wuppertaler Ortskennung. Der Fahrer oder weitere Zeugen wird gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

