Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mehrere Tageswohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Viersen (ots)

Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten Unbekannte am gestrigen Montag aus, um zwischen 17.25 und 19.00 Uhr in ein Haus auf der Kreuelsstraße in Viersen-Hamm einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Ein zweiter Einbruch geschah am Montag auf der Bunsenstraße in Viersen zwischen 08.00 und 18.15 Uhr. Hier hebelten Unbekannte ebenfalls ein Fenster auf und stahlen offenbar Parfum. Zu einem Haus auf der Straße 'Immelnbusch' in Viersen-Hamm wurden Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr gerufen. Der Eigentümer hatte über eine Überwachungsanlage, die mit seinem Smartphone gekoppelt ist, einen Einbrecher beobachtet und die Polizei verständigt. Als mehrere Streifenwagen eintrafen und das Haus durchsuchten, war der Täter schon geflohen. Vermutlich öffnete der Unbekannte gewaltsam ein Kellerfenster und stahl aus dem Haus unter anderem einen Laptop. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in allen Fällen um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (808)

