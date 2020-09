Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Trickdiebe bestehlen Elmpterin - Hinweis auf schwarzen BMW

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Mittwoch, 09.09.2020, berichteten wir in unserer Meldung 779 über einen Trickdiebstahl: Zwei Unbekannte gaben sich als Handwerker aus und lenkten das Opfer, eine 65-jährige Elmpterin ab, während vermutlich ein dritter Täter aus dem Haus Schmuck stahl. Das ganze ereignete sich im Bereich 'Krummer Weg' in Elmpt gegen 12.20 Uhr. Die Kriminalpolizei erhielt nun Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug, was zur Tatzeit dort gesehen wurde. Dabei soll es sich um ein schwarzes BMW-Cabriolet mit möglicherweise Dortmunder Kennzeichen handeln. Die Ermittler fragen: Wer hat zur Tatzeit ein solches Fahrzeug beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Erreichbar sind die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (806)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell