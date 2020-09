Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Unfall an der Peelsheide - Autofahrerin missachtete Vorfahrt

Viersen-Boisheim (ots)

In unserer Meldung 791 berichteten wir über einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Peelsheide/Linder Straße in Boisheim, bei dem zwei Menschen schwer und zwei Menschen leicht verletzt worden. Entgegen der Meldung war ein Vorfahrtsverstoß einer 28-jährigen Pkw-Fahrerin aus Breyell ursächlich für den Unfall. /wg (806)

