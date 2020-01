Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Baumaschinen und Werkzeug aus Ford gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

In der Straße "Zum Herrenried" wurde am Sonntag, zwischen 12 Uhr und 15:40 Uhr, auf einem Parkplatz, in Höhe eines Fußballvereins, ein Ford Transit aufgebrochen. Ein bislang nicht ermittelter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete aus dem Innenraum diverse Bohrmaschinen und Werkzeuge im Wert von ca. 5.000 Euro. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht derzeit nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

