Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Radfahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntagabend war eine 74-jährige Radfahrerin aus Mönchengladbach-Neuwerk gegen 19.15 Uhr auf der Mülhausener Straße in Richtung Süchteln unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrrad in den leicht höher liegenden Grünstreifen neben dem Radweg und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /wg (804)

