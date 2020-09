Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200912 Schwalmtal-Amern: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal-Amern (ots)

Während der Abwesenheit der Hausbesitzer versuchte ein Unbekannter am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mühlrather Mühle einzubrechen. Er gelangte von außen in das erste Geschoss und versuchte ein Fenster aufzuhebeln. Vermutlich als er dann eine Scheibe der Doppelverglasung einschlug löste die Alarmanlage des Hauses aus und der Unbekannte flüchtete ohne in das Haus zu gelangen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770./JP (802)

