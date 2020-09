Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am 12.09.2020 um 16:50 Uhr missachtet ein 64jährige belgischer Fahrradfahrer beim Linksabbiegen auf der Straße Heidhausen in Höhe des Ausflugszieles "weißer Stein" nicht den entgegen kommenden PKW eines 51jährigen Brüggeners. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Belgier leicht im Gesicht und an den Beinen. Er wurde dem Krankenhaus in Venlo zugeführt.

