Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: verschiedene Kellereinbrüche

Viersen (ots)

In der Zeit vom 10.09.; 16:00 Uhr bis 12.09.; 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Kaiserstr. ein und entwendeten Werkzeug. In der Zeit vom 11.09.20; 23:00 Uhr bis 12.09.20; 09:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "An der Kaisermühle" ein und brachen zwei Keller auf und entwendeten Lebensmittel und einen Hochdruckreiniger. Hinweise auf den oder die Täter, oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Viersen unter 02162/3770.

