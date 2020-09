Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Grundschule, elektr. Kommunikationsgeräte entwendet

Grefrath (ots)

In der Zeit vom 11.09.; 21:30 Uhr bis 12.09.; 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Schule am Burgweg ein. Hierzu schlugen sie zunächst ein Fenster im Erdgeschoß ein und hebelten dann im Inneren mehrere Türen auf. Insgesamt wurden nach bisherigen Erkenntnissen vier Laptops, sechs Notebocks und 19 Ipads entwendet. Hinweise auf den oder die Täter, oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Viersen unter 02162/3770.

